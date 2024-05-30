У Європі мають намір створити нову зброю далекого радіусу дії

Німеччина та Франція мають намір створити нову зброю далекого радіусу дії, щоб посилити оборону Європи. Про це пише Report із посиланням на підсумки переговорів між фахівцями ради безпеки, участь у яких також взяли лідери двох країн. При цьому наразі невідомо, про який саме тип озброєння йдеться.

«Франція та Німеччина спільно з партнерами дадуть старт довгостроковій, всеосяжній та інклюзивній співпраці у сфері зброї дальньої дії, що супроводжуватиметься зміцненням європейської військово-промислової бази, щоб добитися покращення наших військових можливостей», – йдеться в документі.

Уточнюється, що сторони домовилися загалом зміцнити військово-промисловий комплекс Євросоюзу, знизити залежність від інших держав, а також «закрити дірки» у військовому виробництві, аби покрити всі потреби не лише ЄС, а й створити заділ для протидії майбутнім загрозам. Напередодні, 28 травня, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцем у ході триденного візиту до Німеччини, заявив про ухвалення «історичних рішень» не лише у питанні України, а й у справі створення єдиного механізму оборони Європи.