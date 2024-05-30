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У Європі мають намір створити нову зброю далекого радіусу дії

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Німеччина та Франція мають намір створити нову зброю далекого радіусу дії, щоб посилити оборону Європи. Про це пише Report із посиланням на підсумки переговорів між фахівцями ради безпеки, участь у яких також взяли лідери двох країн. При цьому наразі невідомо, про який саме тип озброєння йдеться.

«Франція та Німеччина спільно з партнерами дадуть старт довгостроковій, всеосяжній та інклюзивній співпраці у сфері зброї дальньої дії, що супроводжуватиметься зміцненням європейської військово-промислової бази, щоб добитися покращення наших військових можливостей», – йдеться в документі.

Уточнюється, що сторони домовилися загалом зміцнити військово-промисловий комплекс Євросоюзу, знизити залежність від інших держав, а також «закрити дірки» у військовому виробництві, аби покрити всі потреби не лише ЄС, а й створити заділ для протидії майбутнім загрозам. Напередодні, 28 травня, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про зустріч із канцлером ФРН Олафом Шольцем у ході триденного візиту до Німеччини, заявив про ухвалення «історичних рішень» не лише у питанні України, а й у справі створення єдиного механізму оборони Європи.

Франція, Німеччина
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