В Україні з 2022 року закрилося 1261 аграрне підприємство, - дослідження

В Україні за час повномасштабної війни — за період з 2022 року до першого кварталу 2024 року включно — закрилося 1261 аграрне підприємство. Про це йдеться у дослідженні YouControl.Market.

Наступні сфери за кількістю закриттів – гуртова торгівля, операції з нерухомістю й будівельні компанії.

Частка закриття підприємств, які надають юридичні послуги в загальній кількості закритих фірм під час війни, зросла вдвічі. Якщо у 2021 році на юридичний сектор припадало 2,3% усіх припинень бізнес-діяльності в Україні, то за період повномасштабної війни частка закритих юридичних компаній зросла до 4,7%.

Зменшилася інтенсивність ліквідацій компаній у секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної та гуртової торгівлі за більш ніж два роки війни.

Інтенсивність офіційних ліквідацій підприємств під час повномасштабної війни, порівняно з 2021 роком, найбільше зросла в Одеській, Запорізькій і Київській областях.

Істотне зниження закриття бізнесу спостерігалося у Херсонській, Харківській і Донецькій областях. Цей тренд пов'язаний з окупацією частини регіонів, а не покращенням умов ведення бізнесу.

За 2023 рік в Україні закрили понад 4000 компаній, і це вдвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році.