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Федоров: У застосунку "Дія" запустили бета-тест подання заяви про шлюб і його реєстрацію

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У мобільному застосунку "Дія" запустили бета-тест подання заяви про шлюб і його реєстрацію, охочі пари можуть долучитися до тестування, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить "Дії". Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За словами міністра, система не раніше ніж за 5 днів до запропонує вільні дати для церемонії одруження через відеозв'язок. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично завантажиться в "Дію", а фізичний документ можна замовити доставкою "Укрпошти" або забрати у відділенні "Укрпошти".

До тесту можуть долучитися пари, які є повнолітніми громадянами України, не одружені або офіційно розлучені, а також які мають ідентифікаційний код, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у "Дії".

Дія, Федоров
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