Мінекономіки: Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає

Уряд працює над створенням механізму електронного бронювання – це підтвердили у Міністерстві економіки України.

Про це представники відомства повідомили в коментарі AIN.UA.

"Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову (Кабміну) №76 (регулює питання бронювання, — ред.) або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних", — розповіли в Мінекономіки.

Співрозмовники видання повідомили, що відомство веде діалог із бізнесом, профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", — резюмували у відомстві.