Експерт: Не варто відкидати до кінця участь президент США у Глобальному саміті миру

Не варто відкидати до кінця участь президент США Джо Байдена у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії, адже можливо, що американці не хочуть розкривати своїх планів до самого фінального моменту.

Таку думку висловив журналісту УНН експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Я б не відкидав до кінця участь Байдена, тому що згадаймо всі візити Байдена до України й навіть до Польщі за час повномасштабного вторгнення, вони ніколи не оголошувалися дуже завчасно. Вони оголошувалися максимум за тиждень, найчастіше за декілька днів. Тобто можливо і в цьому випадку ми маємо справу з "інформаційною безпекою", що американці не хочуть розкривати своїх планів до самого фінального моменту і вони не готові казати про те, де саме буде президент, в який момент часу. Тому, можливо присутність Байдена досі залишається на столі, тому що американці прикінцево не сказали "ні", хоча й не сказали "так". Тому цей варіант ми також не скидаємо з рахунків", - сказав Краєв.

Краєв зазначив, що для України у разі відсутності Байдена є лише два позитивних варіанти його заміни для представлення США на Саміті.

"Це або Держсекретар США Ентоні Блінкен, або міністр оборони США Ллойд Остін. Інших адекватних варіантів, окрім ще віце-президентки США Камали Гарріс, але й тут є свої певні аспекти, у нас по суті немає", - вважає Краєв.

Краєв зауважив, що участь Америки на найвищому рівні – це гарантія й показник того, що так званий колективний Захід й взагалі ліберальні демократії західного типу підтримують українську ініціативу.

"Тобто дуже добре, що є європейські партнери в більшості своїй, дуже добре, що є демократичні країни з інших частин світу, але якщо немає США, то умовно в нас немає ключового арсеналу демократій, немає ключової сили демократичного світу, у нас немає тих, хто в принципі забезпечує ухвалення всіх рішень", - сказав Краєв.

"В даному випадку, коли ми кажемо про можливість певного мирного формату, формату переговорів, про які США говорили ще з 2022 року, відсутність Байдена показує, що американцям саме такий формат переговорів не є настільки цікавим. В той момент, коли у нас існує альтернатива від Китаю, альтернативні формати від Туреччини, Саудівської Аравії тощо, то для нас – це не дуже позитивний сигнал. Сигнал про те, що американці не готові фінально вкладатися саме в наш формат переговорів й вони розглядають альтернативи. Тому для наших інших партнерів, європейських й позаєвропейських – це також сигнал до того, що, мабуть не все так okay в українському плані, якщо США не готові до нього доєднатися", - розповів Краєв.

На запитання, чи захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію вагома причина для Байдена пропустити Саміт, Краєв відповів:

"По-перше, не дуже вагома. По-друге, зважаючи на те, що значна частина тих акторів та діячів Голлівуд, які будуть зустрічатися з Байденом тоді в штаті Каліфорнія, є учасниками платформи UNITED24, в мене є підозра, що подібний захід в межах передвиборчої кампанії може бути перенесений. Або я не думаю, що зіркам Голлівуду складе велику проблему провести ту ж саму зустріч з Байденом на полях Саміту у Швейцарії".