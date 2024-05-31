Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Німеччина: Україна виконала всі необхідні вимоги, необхідні для початку переговорів про вступ у ЄС

133

Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ у Європейський Союз. Про це повідомила міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрманн, цитує видання Tagesschau.

"З погляду федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ у ЄС у червні", – заявила вона.

Посадовиця закликала всі країни-члени Євросоюзу якнайшвидше узгодити проєкт відповідної переговорної рамки.

Переговорна рамка встановлює правила та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом. Вона є необхідною умовою для початку переговорів і має бути одноголосно погоджена 27 державами-членами ЄС.

Євросоюз
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 31 мая 2024
Четверг, 30 мая 2024
Среда, 29 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023