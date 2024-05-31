Німеччина: Україна виконала всі необхідні вимоги, необхідні для початку переговорів про вступ у ЄС

Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ у Європейський Союз. Про це повідомила міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрманн, цитує видання Tagesschau.

"З погляду федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ у ЄС у червні", – заявила вона.

Посадовиця закликала всі країни-члени Євросоюзу якнайшвидше узгодити проєкт відповідної переговорної рамки.

Переговорна рамка встановлює правила та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом. Вона є необхідною умовою для початку переговорів і має бути одноголосно погоджена 27 державами-членами ЄС.