Німеччина: Україна виконала всі необхідні вимоги, необхідні для початку переговорів про вступ у ЄС

Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ у Європейський Союз. Про це повідомила міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрманн, цитує видання Tagesschau.
"З погляду федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ у ЄС у червні", – заявила вона.
Посадовиця закликала всі країни-члени Євросоюзу якнайшвидше узгодити проєкт відповідної переговорної рамки.
Переговорна рамка встановлює правила та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом. Вона є необхідною умовою для початку переговорів і має бути одноголосно погоджена 27 державами-членами ЄС.
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