Розвідка США навела докази використання росією північнокорейськіх ракет для ударів по Україні

Розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів у новому звіті навело докази того, що росія справді використала північнокорейські балістичні ракети для ударів по Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Американська розвідка дійшла такого висновку, порівнявши зображення уламків ракет, знайдених у Харкові після російських ударів 2 січня, та зображень ракет у північнокорейських державних ЗМІ 2023 року.
"Уламки в Україні візуально відповідають ракетам на зображеннях з північнокорейських державних ЗМІ", – констатується у звіті.
Серед іншого, аналітики Розвідуправління Пентагону виявили подібності в секціях переднього двигуна, кормового двигуна та кабельного лотка і кільцевих роз'ємів на фото уламків ракет у Харкові та ракети на заводі у Пхеньяні.
Минулого місяця експерти ООН також констатували, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.
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