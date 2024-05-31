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МІПЛ: росія незаконно утримує 32 українських журналіста

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Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) повідомила про 32 українських медійників, яких незаконно утримує росія.

Як ідеться на сайті МІПЛ, серед них є ті, кого викрали ще 10 років тому, у 2014 році після анексії Криму. Також непоодинокі випадки викрадення зафіксовані й щодо тих медійників під час повномасштабного вторгнення рф.

Перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ розповіла, що на щорічних зборах Європейської федерації журналістів НСЖУ запропонувала загальну заяву на підтримку полонених українських журналістів.

"Там містяться вимоги до спілок і асоціацій журналістів з різних країн, а це 300 тисяч наших колег. Вимагаємо у них посилити тиск на свої уряди і своїх дипломатів і напрацювати міжнародний механізм звільнення українських журналістів", - додала Кущ.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк зазначила, що постанова Верховної Ради про забезпечення звільнення та повернення в Україну полонених і незаконно утримуваних журналістів стане вагомим юридичним аргументом на майбутній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

"Це дуже важливо для міжнародного лобіювання. Наступного місяця у ПАРЄ буде велике засідання, де ми піднімемо це питання", - сказала Романюк.

Очільниця ІМІ підкреслила, що існує кілька десятків непублічних кейсів викрадення і утримання росією українських журналістів, які Інститут масової інформації поки зберігає в секреті з міркувань безпеки. Наразі ІМІ веде з цього приводу координацію з українськими правоохоронними органами.

Відомо, що у російських вʼязницях перебувають Азіз Азізов, Ернес Аметов, Осман Аріфмеметов, Марлен Асанов, Асан Ахтемов, Ремзі Бекіров, Олексій Бессарабов, Максим Буткевич, Владислав Гершон, Анастасія Глуховська, Ірина Данилович, Наріман Джелял, Владислав Єсипенко, Тимур Ібрагімов, Євген Ільченко, Георгій Левченко, Ірина Левченко, Олександр Малишев, Сервер Мустафаєв, Рустем Османов, Геннадій Осьмак, Вікторія Рощина, Максим Рупчов, Сейран Салієв, Яна Суворова, Амет Сулейманов, Руслан Сулейманов, Вілен Темер’янов, Дмитро Хилюк, Сергій Цигіпа, Рустем Шейхалієв, Дмитро Штибликов.

НСЖУ, журналісти
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