У МОН розповіли про тематичні уроки з ментального здоров’я у закладах загальної середньої освіти

За підтримки МОН розроблено рекомендації для проведення уроків з ментального здоров’я — "уроків стійкості" — у закладах загальної середньої (7–11 класи) та професійної (професійно-технічної) освіти. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки.

«Це серія з п’яти тематичних уроків, які проводяться щодня протягом навчального тижня і мають на меті допомогти учням розпізнавати свої емоції, а також пояснити, що варто підліткам робити, якщо вони не можуть з ними впоратися самостійно. Під час уроків також учні будуть опановувати вправи та практики психологічної самодопомоги», - пояснили в МОН.

Зазначається, що уроки будуть зосереджені навколо комікса для підлітків "Ден і Рора проти корпорації С". У МОН очікують, що завдяки цьому дізнаються про вправи, які допоможуть їм турбуватися про своє ментальне здоров'я.

«Своєю чергою освітяни отримують інструменти допомоги для психічної стабілізації дітей, які можна використовувати в подальшій роботі. Уроки можуть бути проведені класними керівниками або іншими педагогічними працівниками (за бажанням) та практичними психологами / соціальними педагогами», - додали в Міносвіти.

У відомстві додали, що "уроки стійкості" проводять в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", що ініційована першою леді Оленою Зеленською, за підтримки Міністерства освіти і науки України, у межах "Місяця обізнаності про ментальне здоров’я", що відзначається в травні.