Politico: ЄС може надати Угорщині менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії

У Євросоюзі можуть надати Угорщині менш значущу посаду у наступному складі Єврокомісії. Багато хто незадоволений тісними стосунками угорського прем'єра Віктора Орбана з росією та постійним блокуванням ключових рішень щодо України.
Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів, знайомих з перебігом дискусій.
У Будапешті хотіли б зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України.
Але національні уряди не хочуть, щоб чинний комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати таку важливу роль. Європейські лідери незадоволені тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій та блокує надання коштів Україні.
Одне джерело сказало, що навряд чи "навіть може йти мова" про те, щоб Угорщині зберегла контроль над будь-якими важливими питаннями у наступному складі Єврокомісії.
Четвертий дипломат висловив занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ.
"Ось що ми отримуємо, коли ставимо лисицю на чолі курника", - сказав він.
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