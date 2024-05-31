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Столтенберг: Україна зберігає високі шанси на перемогу у війні з рф

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зберігає високі шанси на перемогу у війні з рф. Однак це можливо лише за обов’язкової умови системної та регулярної підтримки західних союзників.

Про це політик сказав під час заяви для преси разом із прем’єром Чехії Петром Фіалою у перший день дводенної неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі.

«Україна продовжує боротися сміливо, але виклики перед українцями великі, і вони зростають. Україна, як і раніше, може перемогти. Але за умови продовження активної підтримки з боку союзників НАТО», – зазначив Столтенберг.

Столтенберг
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