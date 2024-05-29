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Швецію попросили поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні

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Кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон інформаційному агентству TT у Брюсселі, його слова наводить видання Aftonbladet, пише "Європейська правда".

За словами шведського міністра, інші країни, що входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen.

"Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16", – пояснив Йонсон.

Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні винищувачі F-16. Очікується, що перші літаки будуть поставлені цього року.

"Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (постачання Gripen. – Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16", – сказав міністр оборони Швеції.

Він додав, що наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

Швеція, Gripen, Йонсон
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