Соболев: У рамках програми Ukraine Facility передбачено до 1,5 млрд євро на підтримку бізнесу

У рамках програми Ukraine Facility в 2024 році передбачено від 1 млрд євро до 1,5 млрд євро на підтримку бізнесу. 70% — для малих та середніх підприємств.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, інформує Forbes.

Він зазначив, що завдяки цим коштам міжнародні фінансові організації та українські банки можуть зменшувати вартість застави для бізнесу та видавати більші суми кредитів.

"Загалом на чотири роки на розширення наявних проєктів європейських організацій в Україні передбачено 12 млрд євро. За компонентом програми Ukraine Facility "Pillar 2" 7 млрд євро у вигляді інвестицій направлять для підтримки приватних, муніципальних і державних проєктів", - йдеться в його повідомленні.

При цьому фокус Ukraine Facility спрямований на сім галузей, яким необхідно забезпечити банківську підтримку: енергетику, оборонну промисловість, сільське господарство, ІТ, транспорт, виробництво критичних матеріалів та переробну промисловість.

В 2024 році буде виділено до 1,5 млрд євро на поповнення програм, які в Україні впровадили міжнародні фінансові організації. 70% – в секторі МСБ.

"Якщо ви працюєте з Європейським інвестиційним банком або банками, які долучені до програми, – знайте, що там є додатковий ресурс, який можна використати на здешевлення кредитів, застави і т. д.", – повідомив Соболев.

За його словами, бізнеси з проєктами на 30-50 млрд євро можуть працювати напряму з європейськими організаціями, наприклад KfW. Також можлива співпраця з українськими банками, що мають програму з міжнародними фінансовими організаціями для залучення додаткового кредитного ресурсу.

Соболєв також розповів, що Мінекономіки працює над іншими програмами підтримки бізнесу "Зроблено в Україні". Серед них – грантова програма "Власна справа" для ветеранів, компенсації для агровиробників на закупівлю сільгосптехніки, компенсації для резидентів індустріальних парків, "Український кешбек", гранти для переробної промисловості.

Також Мінекономіки видозмінило програму "Доступні кредити 5-7-9%" для зменшення маржі банків та збільшення бази кредитування бізнесу.