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Світовий банк: Близько 29% населення України знаходяться за межею бідності

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Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 мільйона з 2020 року. Наразі близько 29% населення знаходяться за межею бідності. Про це повідомляє агентство Reuters.

Повномасштабне вторгнення росії продовжує спустошувати економіку України, йдеться у звіті Світового банку. Без значної зовнішньої бюджетної підтримки для виплати пенсій та зарплат бюджетникам ситуація була б набагато гіршою, сказав регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не скупчували ресурси, спеціально пристосовані до цих соціальних витрат, то в бідності опинилося б на три мільйони людей більше", - сказав він в інтерв'ю Reuters.

Бідність зростає через скорочення зайнятості, оскільки понад п'ята частина дорослих, які працювали до війни, втратили роботу. Крім того, майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей для покупки харчових продуктів у червні 2023 року. За опитуванням Світового банку, близько 9 мільйонів українців 2023 року жили в бідності. Загальна чисельність населення України наразі оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Світовий банк
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