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Spiegel: У будинках Європарламенту пройшли обшуки у справі про «російський вплив»

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У будинках Європейського парламенту, розташованих у Брюсселі та Страсбурзі, відбулись обшуки у справі про «російський вплив». Про це пише Spiegel.

Згідно з інформацією Spiegel та бельгійської щоденної газети De Tijd, слідчі в Бельгії та Франції з самого ранку обшукували всі офіси Європейського парламенту в Брюсселі та Страсбурзі. Ці рейди, ймовірно, пов’язані зі справою навколо проросійського новинного порталу «Голос Європи».

За даними Spiegel, слідчі дії пов'язані зі справою навколо порталу новин «Голос Європи», який у Брюсселі вважають проросійським. Зокрема обшук пройшов в офісі євродепутата від Голландії Марселя де Граафа. Підозрюється помічник де Граафа на ім'я Гійом, який раніше працював із депутатом від «Альтернативи для Німеччини» Максиміліаном Кра.

Кореспондент Spiegel Тімо Леман у середу став свідком того, як слідчі увійшли в кімнати нідерландського депутата Марселя де Граафа в Брюссельському парламенті ЄС. За інформацією Spiegel, в офісі співробітника його співробітника Гійом з Франції, пройшли особливо активні обшуки.

«Голос Європи» (Voice of Europe) днями було включено до списку підсанкційних ЗМІ, яким заборонено мовлення у Європі.

Як зазначає Spiegel наприкінці березня влада Чехії ввела санкції проти проросійської платформи «Голос Європи». Вони вважають, що празький портал є операцією впливу москви. Вважається, що за нападом стоїтькум президента росії володимира путіна і підсанкційний політик віктор медведчук.

Чеський уряд переконаний, що «Голос Європи» не лише поширював пропаганду в інтересах кремля. За даними спецслужб, медіа-компанія, як стверджується, також служила для таємного надання фінансової підтримки дружнім до росії кандидатам на європейських виборах у кількох країнах ЄС. У кімнаті — сума до мільйона євро. У заяві «Голосу Європи» йдеться про «дикі спекуляції та абсурдні звинувачення».

Європарламент, Spiegel
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