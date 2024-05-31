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МАГАТЕ: Усі шість блоків Запорізької АЕС повинні бути у стані "холодного зупину"

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) наполягає на перебуванні всіх шести блоків окупованої рф Запорізької АЕС у стані "холодного зупину".

"З огляду на ці складні та безпрецедентні обставини - коли найбільша АЕС у Європі перебуває в зоні бойових дій - є розуміння того, що її шість реакторів мають поки що залишатися в режимі "холодного зупину", - зазначив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, слова якого наведено в релізі на сайті за результатами зустрічі з главою "росатому" олексієм ліхачовим у вівторок у Калінінграді.

Він зазначив, що навіть за умови збереження "холодного зупину" всіх шести реакторів безпека станції залишається надзвичайно крихкою, а будь-якому рішенню щодо повторного запуску реакторів ЗАЕС у майбутньому, якщо це буде безпечно, має передувати ретельна й детальна перевірка всіх експлуатаційних і нормативних аспектів, що стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Водночас МАГАТЕ повідомило, що два реакторні блоки Рівненської АЕС успішно відновили роботу після перевантаження палива й технічного обслуговування, успішно завершених достроково.

За його інформацією, зараз на Рівненській АЕС працюють три енергоблоки, а четвертий реактор готують до зупинки на плановий ремонт.

Також триває плановий ремонт на одному з блоків Південноукраїнської АЕС.

Як повідомлялося, усі шість реакторів ЗАЕС із квітня 2024 року перебувають у стані "холодного зупину", як і вимагали український ядерний регулятор і МАГАТЕ. За повідомленнями в ЗМІ, рф порушувала питання про запуск ЗАЕС у роботу.

Глава "Енергоатому" Петро Котін 29 травня повідомив, що в мережі працюють вісім енергоблоків АЕС із дев'яти доступних Україні, але чергові блоки готуються до ремонту після того, як його було завершено на двох.

ЗАЕС, МАГАТЕ
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