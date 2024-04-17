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Гетманцев: В Україні є гроші на доплату військовослужбовцям в розмірі 70 тис. гривень

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Україна зможе забезпечити доплату військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на передовій в розмірі 70 тис. грн, за рахунок податкових надходжень та внутрішнього боргу.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, грошей на це вистачить, а фінансування буде забезпечуватися за рахунок податків, які громадяни сплачують. Друге джерело - фінансування за рахунок внутрішнього боргу, зокрема через залучення ресурсів від банків.

"Перше. За рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим. … Звісно перевіряючи кожну копійку, яке йде на утримання війська, і доганяючи мародерів, які наживаються на війні. Друге. За рахунок внутрішнього боргу, тим більше тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу, насамперед, банків", - написав Гетманцев.

Він зазначив, що усі великі війни історично фінансувались за рахунок податків і державного боргу, і це забезпечило створення та розвиток податкових систем та боргових інструментів у багатьох країнах.

Гетманцев також висловився проти ідей, що з'являються у соціальних мережах щодо резервування чи перерозподілу коштів, вказуючи на їх неадекватність та нереалістичність у контексті сучасних викликів.

"А як же перерозподілення грошей з марафонів, скорочення держапарату та інші супер-ідеї мамкиних "геніїв" з соцмереж? Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд. грн. на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках", - зазначив він.

Зокрема, очільник фінкомітету підкреслив, що емісія грошей, яка може викликати інфляцію та девальвацію, має залишатися останнім заходом у ситуаціях фінансової кризи, підкреслюючи, що такий "нечесний податок" негативно впливає на менш захищені верстви населення та економіку загалом.

Гетманцев
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