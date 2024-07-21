ЄС та Україна хочуть укласти нову угоду на постачання природного газу з Азербайджаном

Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням допомогти укласти нову угоду на постачання природного газу після завершення чинного транзитного контракту з росією.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, переговори з владою України, ЄС та росією тривають й усі сторони, схоже, зацікавлені продовжувати поставки.
"Ми допоможемо, якщо зможемо. Гадаю є можливість продовжити цю угоду", - сказав Алієв на конференції в суботу у місті Шуша.
Він зазначив, що у випадку зупинки постачання російського газу через Україну, Австрія і Словаччина, матимуть "серйозні проблеми", адже їм доведеться переплачувати "сотні й сотні мільйонів" для закуповування газу з інших джерел.
Натомість, додав Алієв, Азербайджан намагається бути "обережним", оскільки в минулому його неправдиво звинувачували в реекспорті російського газу.
Президент заявив, що видобуток газу в його країні має збільшитися завдяки новим та чинним проектам на Каспійському морі.
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