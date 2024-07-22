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Камала Гарріс підтвердила, що йде на вибори

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що для неї "велика честь" отримати підтримку своєї кандидатури від президента Джо Байдена. Політикиня має намір "заслужити та виграти" номінацію від демократичної партії, передає слова Гарріс компанія CNN.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити та виграти цю номінацію", — сказала віцепрезидентка у своїй першій заяві після зняття Байдена з виборчих перегонів.

Ця заява була зроблена з боку кампанії Байдена-Гарріс, а не Білого дому.

Гарріс пообіцяла "зробити все, що в її силах", аби об'єднати Демократичну партію та американську націю задля перемоги над Дональдом Трампом та його екстремальним "Проєктом 2025".

Також віцепрезидентка подякувала та похвалила Байдена за його службу, відзначила його спадок та честь служити разом із ним.

Рішення чинного президента не йти на вибори вона прокоментувала так: "Цим безкорисливим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив протягом свого життя на службі: ставить американський народ і нашу країну понад усе".

Віцепрезидентка зазначила, що до дня виборів лишилося 107 днів. Це є визнанням того, що в Харріс є дуже короткий проміжок часу, аби консолідувати демократів, пояснює CNN.

"Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо", – заявила політикиня.

ДОВІДКА. "Проєкт 2025" — ініціатива американської консервативної організації Heritage Foundation задля просування пропозицій з переформатування федерального уряду США та консолідації виконавчої влади навколо президента, якщо Трамп переможе на виборах. Зокрема, передбачається звільнення десятків тисяч державних службовців як нібито політичних призначенців, аби замінити їх на лоялістів, більш схильних підтримувати політику Трампа.

Ще проєкт передбачає просування право-консервативних цінностей. Видання Politico стверджує, що союзники Трампа готуються впровадити "християнський націоналізм".

вибори, Гарріс
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политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
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