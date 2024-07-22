Через спеку та нестачу електроенергії в Україні очикується значний дефіцит овочевої продукції

Україна стоїть перед загрозою значного дефіциту овочевої продукції через надзвичайну спеку та нестачу електроенергії для поливу рослин. Власник компанії "СП "ПАЕК" Юрій Кормишкін повідомив, що овочі на полях України буквально згорають.

Про це пише AgroTimes.

"З аномальною спекою, що накрила країну, особливо наш південь, змушений порушити питання кризової ситуації не лише з урожайністю овочів, а й взагалі їх наявності. Це катастрофа, яка може досягти загальнодержавного рівня. Все горить", – каже Кормишкін.

Він додав, що протягом останнього тижня температура на полях сягала 45-47°C, а температура ґрунту – до 68-70°C. Навіть полив не рятує ситуацію, оскільки овочі просто запікаються на сонці.

"У зв'язку з практичною відсутністю електрики, насосні станції, що забезпечують полив овочів, майже не працюють. Максимальне навантаження, яке ми даємо в нічний час за наявності кількох годин електроенергії, скоро може взагалі вивести їх із робочого стану. Люди в таку спеку працювати не можуть. На полі залишається багато неякісного товару", – описує ситуацію Кормишкін.

Видання також пише, що згідно з аналітичною довідкою НААН, спека негативно позначилась на розвитку та формуванні ярих культур (гірчиці, гречки, проса, сорго, кукурудзи), які продовжують рости лише в умовах зрошення завдяки поливам.

Б'ють аграрії на сполох і через критичну ситуацію на полях соняшнику. Аномальна спека, що охопила всю країну, завдає серйозної шкоди цій важливій сільськогосподарській культурі, адже при температурі повітря 30-32°C і вище ріст соняшнику фактично припиняється і врожай може зазнати значних втрат.