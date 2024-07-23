Герус: Нам потрібна нова хвиля розвитку зеленої енергетики

Україна потребує нової хвилі стрімкого будівництва потужностей відновлюваної енергетики, як це відбувалось декілька років тому, заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради Андрій Герус.
"Декілька років тому у нас зелена енергетика бурхливо розвивалася. Було величезне будівництво різних об'єктів. Зараз немає стимулів таких як зелений тариф. Зараз ми шукаємо (нові) механізми. Нам потрібна нова хвиля розвитку", - сказав Герус під час засідання Комітету.
Він зазначив, що нова хвиля розвитку без дії зеленого тарифу потребує додаткових кроків від держави для стимулювання будівництва нових енергетичних потужностей.
За його словами, зараз напрацьовуються законопроєкти, які мають надати додаткові можливості для інвесторів. Зокрема, щодо попереднього бронювання потужностей (технічних умов) для будівництва нової зеленої генерації.
Окрім того, Герус розповів, що цього року мають запрацювати перші зелені аукціони на залучення інвестицій в сектор відновлюваної енергетики.
"Сподіваюсь, що до в цьому році вони таки будуть", - сказав Герус.
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