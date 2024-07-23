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Експерт: Українці намагаються швидко придбати автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку

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Урядовий законопроєкт про підвищення до 15% військового збору при купівлі нових легкових автомобілів, спричинив небувалий ажіотаж на авторинку. Про це пише Auto-Consulting в понеділок, 22 липня.

За словами генерального директора Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олега Назаренко, за пʼятницю, 19 липня, і першу половину суботи з автосалонів покупці викупили всі автомобілі.

"Автосалони пусті. Покупці намагаються швидко придбати ті автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Але такий ефект буде не довгим, бо потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, уряд отримує падіння", - вважає він.

автомобілі, Назаренко, ВААІД
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