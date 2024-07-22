Департамент агророзвитку: Ціни на гречку нового врожаю в Україні можуть зрости

За прогнозами департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОВА, ціни на гречку нового врожаю в Україні можуть зрости. Це пов'язано з кількома факторами, які впливають на виробництво цієї культури.

Як передає delo.ua, про це пише "Укрінформ" посилаючись на департамент агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської ОВА.

Згідно з повідомленням, у 2024 році посівні площі гречки в Житомирській області, яка є лідером з виробництва цієї культури в Україні, скоротилися на 5 тис. га порівняно з минулим роком і становлять 15,6 тис. га. Це зменшення зумовлене низькими закупівельними цінами на гречку в попередньому сезоні.

Погодні умови також впливають на врожай: через пізні заморозки посівна кампанія розпочалася із затримкою, а поточна аномальна спека може призвести до передчасного завершення вегетаційного періоду та зниження врожайності.

Незважаючи на це, очікуване валове виробництво гречки в області складе близько 18 тис. тонн, що має забезпечити потреби регіону та дозволить постачати продукцію в інші частини України та на експорт.

Ціни на гречку в останні роки значно коливалися. Якщо у 2022 році вона коштувала 23 805 грн за тонну, то у 2023 році ціна впала до 10 000 грн за тонну, що призвело до збитків для виробників.

Експерти прогнозують, що ціни на гречку врожаю 2024 року зростуть, хоча конкретний рівень буде визначатися ринковими факторами. Це може бути позитивною новиною для виробників, але потенційно призведе до збільшення витрат для споживачів.