Трендовий лептоп не за всі гроші світу: чому варто придивитися до Lenovo Yoga

Леново вдалося знайти формулу доступного ноутбука з якісним апаратним забезпеченням. Звісно, всі карти виробник не розкриває, але деякими секретами бюджетності ділиться залюбки. Недороге, але добротне апаратне забезпечення, дизайн без надмірностей і, найголовніше, величезні масштаби виробництва. Завдяки цим фішкам навіть передові трансформери, які нещодавно увірвалися на ринок комп’ютерної техніки, приваблюють демократичними цінами. І це не єдина їхня перевага. Лінійка з красномовною назвою Lenovo Yoga в тренді, і ось чому.

Стильний мінімалізм

Замість того, щоб розпорошуватися на кричущий декор, Леново робить ставку на елегантність та лаконічність. Кожен ноутбук Його привабливий по-своєму.

Зі спільного у девайсів:

безрамкові дисплеї; тонкі корпуси; акуратні клавіші; ефектні кольори: блакитний, сірий, чорний, бірюзовий.

Порти — на боковинах, тому під час підключення периферії зберігається комфортний кабель-менеджмент.

Гнучкі можливості експлуатації

Для ноутбуків з можливістю конвертування доступно декілька варіантів експлуатації:

Класичний лептоп. Традиційне рішення, яке передбачає розташування дисплея під зручним кутом для геймінгу, роботи в профільних програмах, введення тексту чи інтернет-серфінгу.

Планшет. Сенсорний дисплей, «палуба» перетворюється на зручну підставку. Оптимально для створення ескізів та нотаток від руки й за допомогою електронного пера.

Тент. Якраз для перегляду мультимедійного контенту не лише вдома, а й в подорожах.

Стенд. Для творчості та взаємодії з відео у вертикальній орієнтації.

Перевірені складники

Лише сертифіковані запчастини від найкращих виробників: АМД та Інтел. Можна обрати оптимальне компонування за моделлю процесора, кількістю оперативної пам’яті, характеристиками основного накопичувача, енергомісткістю акумулятора та іншими критеріями.

В питаннях надійності та довговічності Леново можна довіряти: тендітні на вигляд трансформери працюють роками, якщо дотримуватися правил експлуатації та уникати «аварійних» ситуацій.

Компактні габарити

Пристрої Леново Йога тендітні та компактні. Громіздкість — це не про них. Вага — як у тонких та полегшених ультрабуків. Здебільшого — менш як два кілограми, а наймініатюрніші — до 1,5 кг. Завдяки цій особливості моделі 2 в 1 зручно брати з собою на ділові зустрічі, в офіс, у відрядження.

Продуктивність

Вдале поєднання компонентів забезпечує високу швидкодію і стабільну багатозадачність. Гарна продуктивність дозволяє використовувати ноутбуки для програмування, вебдизайну, монтування відео, навчання та навіть проходження не дуже вимогливих ігор.

Приємний бонус до вищезгаданих переваг — автономність. Пристрої довго тримаються на одному заряді, крім того, можуть заряджатися від портативного акумулятора.



