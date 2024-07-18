Лазуткін: Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані можна буде дізнатися у застосунку Дія

Про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані військовозобов'язані зможуть дізнатися, зокрема, й у застосункуу «Дія». Але це не означає, що оповіщення надійдуть всім, хто не оновив свої дані до 16 липня.

Про це розповів представник міністерства оборони Дмитро Лазуткін у ефірі Радіо Свобода.

Лазуткін пояснив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може тривати від трьох місяців до року.

За його словами, це не означає, що всіх штрафуватимуть автоматично. Штраф можуть виписати від трьох місяців з дня виявлення та до року з моменту вчинення адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрито.

«Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив і всім виписується автоматично штраф. Повинні бути протоколи, і має бути ухвала. Відповідно, люди дізнаватимуться про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж додатку «Дія» можна буде це зробити», – повідоми він.

Лазуткін додав, що оновити військово-облікові дані можна й надалі у ТЦК або у застосунку «Резерв+», проте наразі це не звільняє від штрафу.