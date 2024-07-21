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Politico: Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти

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Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Як зазначається, у такий спосіб Україна намагається придушити ключове джерело прибутків для військового бюджету кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту постачання у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на компанію "Лукойл".

"Українські заходи можуть створити важку ситуацію", – вважає експертка з угорського Центру східних досліджень Ілона Ґізінська. Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього через декілька тижнів, якщо не буде знайдене рішення.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим почались переговори щодо пошуку альтернативних шляхів для постачання російської нафти: "Зараз в Україні нова правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не здійснює постачання до Угорщини. Зараз ми працюємо над правовим рішенням... тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки", – сказав він.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, лише у квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ.

нафта, Politico, Угорщина
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