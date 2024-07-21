Politico: Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти

Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона лишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом "Дружба".
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Як зазначається, у такий спосіб Україна намагається придушити ключове джерело прибутків для військового бюджету кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту постачання у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на компанію "Лукойл".
"Українські заходи можуть створити важку ситуацію", – вважає експертка з угорського Центру східних досліджень Ілона Ґізінська. Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього через декілька тижнів, якщо не буде знайдене рішення.
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим почались переговори щодо пошуку альтернативних шляхів для постачання російської нафти: "Зараз в Україні нова правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не здійснює постачання до Угорщини. Зараз ми працюємо над правовим рішенням... тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки", – сказав він.
За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, лише у квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ.
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