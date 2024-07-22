Через вихід Байдена з передвиборчих перегонів спікер Палати представників радить йому піти у відставку

Спікер Палати представників США Майк Джонсон відреагував на вихід президента Джо Байдена із передвиборчих перегонів. Він заявив, що це безпрецедентний випадок в американській історії та закликав Байдена достроково піти у відставку.

Свою позицію Джонсон опублікував у Х.

«Демократична партія виключила свого кандидата із виборчого бюлетеня трохи більш як за 100 днів до виборів. Анулювавши голоси понад 14 мільйонів американців, які вибрали Джо Байдена кандидатом від Демократичної партії на пост президента, самопроголошена “партія демократії” довела протилежне», – зазначив політик.

Джонсон негативно бачить перспективу заміни Байдена на його віцепрезидентку Камалу Харріс на виборах, вказавши, що саме вона – співавтор провальних рішень Білого дому протягом останніх чотирьох років.

Він вважає, що зараз у вищому політичному керівництві США відбувається справжній хаос.

Водночас, як зауважив спікер Джонсон, Конгрес, Збройні Сили та простий народ повністю готові та віддані захисту американського суверенітету всередині країни та за її межами.

«Якщо Джо Байден не здатен балотуватися на пост президента, він не гідний обіймати посаду президента. Він має негайно піти у відставку», – підсумував він.