Судья- член ВСП Ольга Попикова имеет миллионную зарплату и несоотносимую с доходами дорогую недвижимость

Пишут также, что Ольга Попикова часто "отмазывает" от проблем своих коллег по цеху

Квартиры в Киеве, полученные в подарок или по нереалистичным ценам, роскошная семейная «дача» за городом, миллионные доходы и сомнительные решения по делам, касающимся коллег-судей - богатый бекграунд судьи Ольги Попиковой.

Поэтому журналисты тщательнейшим образом исследовали прошлое этой служительницы Фемиды и пообщались непосредственно с ней, чтобы прояснить все вопросы. Об этом пишет Стопкор.

В 2023 году был опубликован обновленный список членов Высшего совета правосудия. В рядах ВСП – Ольга Попикова, судья с более чем 20-летним стажем работы в сфере права. Судейскую карьеру Ольга начала в Хозяйственном суде Киевской области. В течение июля 2008 по октябрь 2011 и с сентября 2018 по июнь 2019 работала судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда. Следующие восемь лет была судьей в Высшем хозяйственном суде Украины.

С 2019 года по настоящее время Ольга Попикова является судьей Северного апелляционного хозяйственного суда. В настоящее время занимает должность члена Высшего совета правосудия, входит в состав Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Что известно об Ольге Попиковой

В медиа можно найти противоречивую информацию о Попиковой, которая касается вероятных «махинаций» с имуществом. Согласно ей, еще в 2001 году судья стала владелицей квартиры в центре Киева всего за 107 тысяч гривен. А уже в 2010 году она продала это жилье в 14 (1) раз дороже – более полутора миллионов гривен, что эквивалентно 200 тысячам долларов по тогдашнему курсу.

По данным издания «Слово і діло», в 2010 году квартиры площадью 50 кв. м в Киеве в среднем стоили 90 000 долларов США или же 721 000 грн. То есть вдвое дешевле, чем продала Попикова.

А в 2003 году отец судьи вообще приобрел недвижимость площадью 83 квадратных метра в сердце столицы за 15 300 грн. Однако такая стоимость не соответствовала средней рыночной стоимости квартир в Киеве на 2003 год. В 2019 году Ольга Владимировна приобрела право собственности этой квартиры по договору дарения.

Примечательно, что в своих электронных декларациях Ольга Попикова не указала стоимости полученной квартиры, предположительно нарушающей требования антикоррупционного законодательства.

Как утверждают медиа, по договору дарения квартира оценена Попиковой и ее отцом в 1700 грн. Однако рыночная стоимость квартир с аналогичным расположением в июле 2019 года в среднем составляла 180 тысяч долларов.

«Такое занижение стоимости может свидетельствовать о попытке уклонения от налогов», — предполагают журналисты.

Кроме того, с 2006 по 2010 год родители Попиковой стали собственниками недвижимого имущества общей стоимостью чуть более миллиона гривен. Относительно источников происхождения средств на приобретение вышеупомянутого недвижимого имущества судья указала средства от продажи родителями недвижимости, но их общая сумма достигает лишь половины израсходованных на покупку средств. По данным Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков, доход ее отца с 1998 по 2010 год составлял 157 тысяч гривен, а матери — 240 тысяч гривен.

А во время полномасштабной войны отец судьи Владимир Попиков купил квартиру в Киеве за 55,5 млн. грн. По странному совпадению, в декларации-2020 Ольга кому-то передала похожую сумму по договору дарения.

Команда СтопКора встретилась с судьей Попиковой, чтобы задать ей вопрос по указанной недвижимости.

Первый вопрос касался последнего приобретения – квартиры в центре столицы стоимостью 5,5 млн грн.

«Я вам скажу, чего я не купила сама. Этот вопрос был сугубо семейный. Потому что отец купил мне квартиру в этом доме еще в 2001 году. И потом, когда я продала эту квартиру, это уже были официально мои деньги, я их декларировала, поскольку квартира была на меня куплена. Но по факту это были деньги отца".

Следующий вопрос – о заниженной оценочной стоимости квартиры, приобретенной отцом Ольги 2003 года и в дальнейшем переданной дочери.

«Отец делал мне договор дарения этой квартиры. Когда он ее покупал в 2003 году, достаточно было указать балансовую стоимость. По договору дарения от родственников пошлина не уплачивается. И нет требования делать оценку. То есть ставится любая цена – пять гривен и все», – утверждает Попикова.

Журналисты спросили и относительно цены в 15 тысяч гривен за эту квартиру, но Ольга уверяет: о таком не слышала. А вот продажа квартиры, приобретенной в 2001 году по завышенной цене, и наличие средств на недвижимость судья объяснила следующим образом.

«Во-первых, туда были вложены средства, был сделан ремонт. Отец в Ровенской области занимался бизнесом. Официально он был единственным собственником предприятия, которое он закрыл в 2003 году. Мои родители живут в Киеве, а все, что было у них приобретено, — В Ровно. То есть отец имел право распоряжаться этими средствами», — говорит Ольга.

Съемочная группа СтопКора также посетила загородную «дачу» Попиковых.

Этот дом, оформленный на мать судьи, был приобретен в 2006 году за 164 тысяч гривен, что эквивалентно 32 тысячам долларов. Двухэтажная «вилла» расположена в пригороде столицы, в закрытом садовом обществе. Однако, по словам экспертов по недвижимости, к тому времени она столько сторожить не могла.

«Я сразу вам скажу, что за 30 тысяч невозможно было в то время приобрести такой дом. То есть он тогда стоил где-то в десять раз больше», – комментирует риелтор Наталья Савченко.

Отметим, Ольга Попикова была командирована в ВСП 11 января 2023 года сроком на четыре года, предварительно получив заработную плату почти в 150 тысяч из Северного апелляционного хозяйственного суда, который продолжает оставаться ее основным местом работы. Ее годовая зарплата в Высшем совете правосудия составляет 2 миллиона 483 тысячи гривен.

Чем Ольга Попикова отличилась на посту члена ВСП

По аналитике «Фонд Де-юре», с ноября 2023 по май 2024 года эта член обеспечила рассмотрение 347 и открытие наибольшего количества дел среди членов ВСП, избранных по квоте съезда судей.

«В делах, где Попикова А.В. была докладчиком, было принято наибольшее количество решений об отказе в привлечении судей к ответственности и в целом наибольшее количество решений по существу дела. Привлечены к ответственности 3 судьи (одно предупреждение и два суровых выговора с лишением доплат к должностному окладу)», – говорится в материале.

В частности, именно под эгидой Ольги, была отправлена в «почетную» отставку судью Евромайдана — Наталья Чередниченко.

Также, как отмечают в фонде, Чередниченко рассматривала дело, где стороной был ее родной брат, и удовлетворила его иск. Кроме этого, Попикова проголосовала против увольнения судьи Усатова, который еще в 2018 году в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Что об этом говорит сама Ольга?

«Я помню это дело, мы коллегиально его рассматривали. Потому что это коллегиальный орган. Я вам скажу, что я очень сильно колебалась. Относительно Усатого, я не очень по этому поводу, но баланс был, потому что действительно относительно проступка там нет вопросов, по поводу последствий увольнения. Я помню, что мы очень долго с коллегами этот вопрос обсуждали и многие факторы как-то учитывали», – объясняет член ВСП.

И еще один примечательный нюанс.

По информации сайта «rezzonans.in.ua», несколько членов ВСП до начала полномасштабной войны посещали страну-агрессора.

Как стало известно из истоков персональных данных в России, по меньшей мере три члена Высшего совета правосудия до полномасштабного вторжения в Украину посещали территорию России, где были зарегистрированы по месту временного проживания. Среди них фигурирует и судья Ольга Попикова, регистрировавшаяся один раз в г. Петрозаводске.