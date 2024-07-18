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НБУ: В Україні збільшився обіг готівки на 36,5 млрд гривень

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Станом на 1 липня 2024 року в Україні було 800,9 млрд гривень готівки в обігу, що на 36,5 млрд гривень більше, ніж на початку року. Це пояснюється сезонним фактором, а також перебоями з енергоживленням, що стимулюють громадян мати певний запас готівки. Про це пише УНН з посиланням на Національний банк України.

"У готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд гривень. Це на 36,5 млрд гривень або на 4,8 % більше, ніж на початок 2024 року (на 01.01.2024 – 764,4 млрд гривень). Темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами. Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку. Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", - повідомили в НБУ.

Зазначається, що у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд гривень, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд гривень.

"На одного жителя України на 1 липня цього року припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно). Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно)", - додають в НБУ.

Також наголошується, що динаміка обсягів коштів свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року.

НБУ, готівка
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