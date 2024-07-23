Бербок підтримала рішення Міжнародного суду, згідно з яким окупація Ізраїлем палестинських територій є незаконною

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала консультативний висновок Міжнародного суду ООН стосовно окупованих Ізраїлем територій і закликала ізраїльську владу вжити відповідних заходів.
Про це вона сказала в кулуарах засідання голів МЗС країн Євросоюзу в Брюсселі в понеділок, 22 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
За словами Бербок, рішення Міжнародного суду ООН, згідно з яким окупація Ізраїлем палестинських територій є незаконною, є "революційним".
"Навіть якщо цей висновок не є обов'язковим до виконання, ізраїльському уряду варто було б поставитися до нього серйозно", – заявила вона.
На думку голови німецького МЗС, висновок Суду також демонструє відповідальність міжнародного співтовариства за рішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі принципу двох держав, аби палестинці та ізраїльтяни в майбутньому жили разом у мирі та злагоді.
В юридичному висновку Міжнародного суду ООН, опублікованому в п'ятницю, йдеться про те, що окупація Ізраїлем палестинських територій є незаконною і повинна бути припинена якнайшвидше. Цей висновок не є юридично обов'язковим.
Висновок опублікували на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС, яку спричинив напад терористів на ізраїльські поселення на півдні.
В окремій справі Суд ООН розглядає позов Південної Африки про те, що ізраїльська кампанія в Газі є геноцидом, який Ізраїль категорично заперечує. До цієї скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.
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