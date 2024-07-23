Мінекономіки: В Україні запрацювали програми кредитування громадян на купівлю альтернативних джерел енергії

В Україні з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5-7-9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії має важливе значення для забезпечення термінових потреб споживачів. І це шлях до нашої енергетичної стійкості в цілому. Тому держава створює умови для швидкого розвитку розподіленої генерації з мінімальною кількістю бюрократичних процедур та можливостями залучення фінансування для таких проєктів», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Для приватних домогосподарств діє програма пільгового кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років, а сума кредиту на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання може складати до 480 тис. грн.

Для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) передбачена програма державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%». За умовами кредитування, надається сума до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. ОСББ та ЖБК у межах цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування. Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ».

Як зазначається, для використання програми пільгового кредитування, керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва за програмою «Доступні кредити 5-7-9» та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Наразі кредитні продукти для громадян вже доступні в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Сенс Банк», АТ «КБ «Глобус».

Для ОСББ та ЖБК кредитні продукти надають АТ «КБ «Глобус», АТ «Скай Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Сенс Банк», АБ «Укргазбанк».