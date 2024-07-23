Стефанішина: Україна може вступити до ЄС швидше, ніж інші кандидати

Україна може вступити до ЄС швидше, ніж інші кандидати. Це можливо завдяки 10-річній інтеграції в зону вільної торгівлі та ринки ЄС, сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Реалістичними є заяви президента Європейської Ради Шарля Мішеля, що до 2030 року вісім країн-кандидатів приєднаються до ЄС.
"Для України цей шлях буде однозначно коротшим, тому що Україна вже 10 років є частиною зони вільної торгівлі. Ми вже інтегровані фактично у всі ринки ЄС і багато чого залежить від того, наскільки швидко ми зможемо інтегрувати нашу правову систему, правила, які дозволяють бути в ринку. І я впевнена, що кілька років - це максимальний поріг, який нам потрібен, аби свою роботу виконати", - вказала вона.
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