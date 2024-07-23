Мінекономіки: Україні потрібно залучити 4,5 мільйона додаткових працівників

Аби досягти прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, Україні потрібно залучити 4,5 мільйона додаткових працівників.
Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Вона також зазначила, що війна і внутрішня міграція призвели до значного скорочення робочої сили. Кількість працевлаштованих зменшилася з 11,5 мільйона у 2021 році до 9 мільйонів у 2023 році, створивши кадровий дефіцит та структурне безробіття.
"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7% нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", - повідомила Бережна.
Водночас, перший заступник міністра Олексій Соболев зазначив, що за підсумками першого півріччя 2023 року ВВП зріс на 4,1%, а зростання за підсумками року очікується на рівні 3,5%.
"Що стосується прогнозних макропоказників на 2025–2027 роки, то базовий сценарій, затверджений нещодавно урядом, враховує, як безпекові фактори, так і інші чинники, частина яких випливає із безпекової ситуації", - сказав Соболев.
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