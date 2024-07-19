Представники Офісу Президента України, уряду, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та дипломатичних установ провели спільних брифінг із питань енергетики.
Як ідеться на сайті глави держави, за підсумками заходу стало відомо, що 20 липня уряд планує запустити гарячу лінію 15-49 з питань енергетики.
Також запрацюють програми кредитування і зменшення кількості дозвільної документації для підключення додаткової генерації. Зокрема, у межах кредитної програми «5-7-9» Міністерство економіки запровадило проєкти з фінансування генерації для бізнесу на суму до 150 млн грн та для ОСББ і ЖЕК – до 5 млн грн. А з 20 липня українці зможуть оформити кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції.
На брифінгу представник ПРООН Роман Шахматенко презентував цифрову платформу щодо систематизації наявних потреб і проєктів в енергетичному секторі.
В Офісі Президента зазначили, що такі брифінги проводитимуть кожних два тижні, вони будуть присвячені оперативному реагуванню на запити громад і координації з міжнародними партнерами.
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