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Марченко: Україна та ЄІБ ретельно працюють над підготовкою нових фінансових угод

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У понеділок, 22 липня, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в онлайн форматі з головою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надею Кальвіно та головою представництва ЄІБ в Україні Жаном Ерік де Загоном.

Про це пише УНН з посиланням на заяву Мінфіну.

Сторони обговорили стан впровадження програм співпраці, а також нові проєкти підтримки.У відомстві наголошують, що Україна та ЄІБ ретельно працюють над підготовкою нових фінансових угод.

"Європейський інвестиційний банк системно підтримує Україну у пріоритетних напрямах. І ми продовжуємо працювати над розширенням нашого партнерства. Загалом обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі складає 26 проєктів обсягом 5,3 млрд євро", - резюмував Сергій Марченко.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах – близько 2 млрд євро.

Фінансова підтримка Банку спрямовується на забезпечення пріоритетних потреб країни, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури та відновлення енергосистеми.

"Міністр фінансів наголосив на нагальній потребі у підтримці енергетичного сектору України, а також розробці нових проєктів з відновлення та розвитку електроенергетики в Україні. Очікується, що Банк найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 млн євро", - заявили у Міністерстві фінансів України.

Щодо поточних ініціатив, сторони відзначили фінансування ЄІБ проєктів малого-середнього підприємництва із трьома українськими банками: "Укргазбанк", "Прокредит Банк" та "Укрексімбанк".

Також обговорили підготовку до підписання Фінансової угоди між Україною та ЄІБ за проєктами "Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112".

Крім того, обговорили низку потенційних спільних проєктів, зокрема, тих, що спрямовані на забезпечення житлом громадян України.

Сторони домовились продовжити роботу над ефективним впровадженням поточних і потенційних проєктів та залученням нових інвестицій Банку в Україну.

Мінфін, Марченко, ЄІБ
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