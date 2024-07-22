Міненерго: Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася

Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася. Причиною цього стали погодні умови, оскільки протягом останніх днів спека спадає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.
"До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації", - сказав він.
Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.
"На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават - досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні - це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії", - додав Колісник.
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