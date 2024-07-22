Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Міненерго: Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася

146

Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася. Причиною цього стали погодні умови, оскільки протягом останніх днів спека спадає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

"До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації", - сказав він.

Заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів росії об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

"На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават - досить значний об'єм. Тому завдання енергетиків на сьогодні - це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії", - додав Колісник.

світло, Міненерго
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 22 июля 2024
Воскресенье, 21 июля 2024
Суббота, 20 июля 2024
Пятница, 19 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023