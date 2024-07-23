Стефанішина прокоментувала можливі кадрові перестановки в Кабміні

Наразі не йдеться про конкретні посади в Кабінеті міністрів, на які претендує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, але її кадрове посилення проводиться.
Про це заявила Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"В уряді тривають дискусії щодо оптимізації складу Кабміну, оптимізації міністерств. Наразі не йдеться про якісь конкретні посади, на які я претендую, ні в Міністерство юстиції, ні в будь-яке інше міністерство", - сказала Стефанішина.
За її словами, останнім часом відбувається багато важливих міжнародних заходів, зокрема відкриття переговорів з Євросоюзом, саміт НАТО, і кадрові питання не обговорювали.
"Але, звісно, періодично ви бачитимете деякі рішення, які стосуються оптимізації складу уряду. І посилення моє однозначно проводиться", - зазначила віцепрем'єр.
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