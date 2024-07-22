Зеленський: Якщо війна затягуватиметься, потрібно буде шукати інструменти для проведення президентських виборів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 чи більше років, проте якщо вона затягуватиметься, то потрібно буде шукати інструменти для проведення президентських виборів.

"По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років чи довгі роки. Це дуже складно. Складно для світу, складно для всіх. І я думаю, що це неможливо. Це перше. Друга історія в тому, що тоді буде багато жертв. Їх і так багато, а буде ще в рази. Це неможливо допустити", - заявив Зеленський в інтерв'ю ВВС, повна версія якого була опублікована в неділю.

При цьому він зазначив, що "залюбки провів би вибори, якби це було можливо".

"Ми робитимемо все, щоб війна не затягувалася. Але якщо вона затягнеться, треба буде знайти рішення. Я поки не знаю, яке. Це складно, тому що це зміни до Конституції України. Конституцію не можна міняти в період війни. Проводити вибори в період війни не можна", - сказав Зеленський.

"В окопах потрібно, щоб були спостерігачі. Жодні спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі - у нас люди на окупованих територіях. Значить, вони не голосуватимуть. А як вони голосуватимуть? Хто проконтролює цей процес? І у нас ще понад 7 мільйонів (людей – ІФ-У) за кордоном. Як їм забезпечити голосування? Тобто питання у тому, що люди, які борються на фронті за демократію, не матимуть демократичних виборів президента", - додав він.

У будь-якому випадку, наголосив президент, "якщо війна затягуватиметься, потрібно буде шукати інструменти".

Відповідаючи на запитання, чи може відбутися передача ним повноважень, Зеленський заявив позитивно про таку можливість, проте зазначив, що це станеться після війни.