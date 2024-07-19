Мінекономрозвитку: Кабмін виділяє понад 16 млн грн. на боротьбу з російською пропагандою

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про виділення 16,1 млн грн на боротьбу з російською пропагандою на прикордонних територіях, повідомила пресслужба Мінекономрозвитку.
Як ідеться в повідомленні відомства в четвер, виділені кошти спрямують на створення й експлуатацію системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення в чотирьох прикордонних областях України.
"Уряд розбудовує розгалужену систему спецмережі телерадіомовлення на прикордонних територіях, яка блокуватиме ворожу пропаганду та забезпечуватиме інформаційну безпеку у ефірному просторі України", - наведено в повідомленні слова заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва.
Він нагадав, що в березні уряд із аналогічною метою виділив 137,6 млн грн дев'яти областям. Додаткові кошти 16,1 млн грн спрямують у чотири області: Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку.
Раніше кошти виділили Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській областям.
Частину суми - 13,2 млн грн виділено з резервного фонду держбюджету, а ще 2,9 млн грн - це кошти, зекономлені на попередніх закупівлях обладнання для проведення спецмережі телерадіомовлення в дев'яти областях, які отримали фінансування раніше, уточнили в Мінекономіки.
Необхідне обладнання придбають і поставлять Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи буде проведено до кінця 2024 року.
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