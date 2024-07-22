Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.

Воно дозволить Демократичній партії вийти з фази невизначеності й розгубленості, в якій ця політична сила опинилась після невдалих для Байдена дебатів з Трампом, а також після замаху на Трампа.

Невдалий замах на Трампа, і те, як Трамп бравурно вийшов з цієї ситуації, остаточно зламало всю виборчу стратегію Демократичної партії.

Зараз у відносно схожій ситуації опиняються республіканці. Їх виборча стратегія була заточена на протистоянні з Байденом, і використанні його слабкостей.

Їм доведеться капітально переробляти драматургію і зміст своєї виборчої кампанії, враховуючи особливості нового кандидата від Демократичної партії. І те, що в Республіканській партії заявляють, що вихід Байдена з виборчих перегонів є незаконним, також підтверджує, що для них це рішення Байдена створює певні проблеми.

Схоже, що вони продовжать політичну війну саме з Байденом, вимагаючи його відставки з посади Президента США. А от наскільки ця тактика буде вдалою, покаже хід виборчої кампанії.

Байден вже рекомендував висунути Камалу Гарріс як кандидата в президенти США від Демократичної партії. Це також очікуване і логічне рішення.

Зберігається організаційна і командна структура виборчої кампанії. Підкреслюється спадкоємність політики, оскільки Камала Гарріс є віцепрезидентом.

З високою ймовірністю з’їзд Демократичної партії підтримує її кандидатуру. Наскільки сильним кандидатом буде Камала Гарріс ми побачимо в ході виборчої кампанії.

Але вже сам факт висування такої кандидатури створює цікавий і яскравий контраст – жінка з ліберальними поглядами і з афроамериканськими і азійськими коріннями проти білого чоловіка з агресивно консервативними поглядами. Цей контраст також може надати додаткові політтехнологічні ресурси для Демократичної партії.

Що стосується наших інтересів, то заміна кандидата від Демократичної партії не змінить позицію цієї партії відносно підтримки України в боротьбі проти російської навали. А далі будемо дивитися на нюанси її особистої позиції в цьому питанні.

У виборчій кампанії в США знов з’являється цікава і гостра інтрига. І це головне.