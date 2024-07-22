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Лікар Байдена: Стан хворого на коронавірус президента продовжує покращуватися

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Стан президента США Джо Байдена, який захворів на коронавірус, продовжує покращуватися. Серед симптомів – кашель і хрипота. Інші показники в нормі.

Про це йдеться в опублікованому Білим домом листі від лікаря Байдена Кевіна О'Конера.

"Сьогодні вранці президент Байден прийняв шосту дозу препарату P AXLOVID. Він все ще відчуває слабкий, сухий кашель і хрипоту, але його симптоми продовжують стабільно покращуватися", – йдеться в повідомленні.

Лікар поінформував, що пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура залишаються абсолютно нормальними, а насичення киснем продовжує бути відмінним, його легені залишаються чистими.

"Президент продовжує добре переносити лікування і буде продовжувати приймати PAXLOVID згідно з планом. Він продовжує виконувати всі свої президентські обов'язки", – додав лікар.

Він зазначив, що інформуватиме про будь-які зміни в стані президента США або в плані його лікування.

Також вказується, що геномне секвенування визначило, що варіант SARS-CoV-2 (COVID-19), з яким зіткнувся Президент, є варіантом KP .2.3. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), на варіант KP .2.3 припадає приблизно 33,3% нових випадків інфікування у Сполучених Штатах.

Байден, коронавірус
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