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Командувач ВПС США: Україні потрібен час, щоб ефективно використовувати винищувачі F-16

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Командувач Військово-повітряних сил США в Європі Джеймс Хеккер заявив, що Україна не здобуде переваги у повітрі протягом кількох тижнів після отримання перших винищувачів F-16. Про це повідомляє Aviation Week.

«Це буде процес, через який ми пройдемо, але принаймні ми починаємо. Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення», – йдеться у заяві.

Джеймс Хеккер додав, що Україні потрібен час, щоб ефективно використовувати винищувачі.

«Потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою. Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього», – сказав генерал.

F-16, Хеккер
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