ЦНС: окупанти хочуть штрафувати українських фермерів на ТОТ за зниження рівня урожаю

росіяни намагаються майже за дарма купувати зерно у фермерів, які залишилися на ТОТ України. Вони хочуть закуповувати зерно за нижчими цінами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Через підрив росіянами Каховської ГЕС на окупованих територіях знизився рівень води, а разом з ним й врожайність. Але ворог все одно хоче штрафувати українських фермерів на захоплених землях за зниження рівня урожаю, — повідомляє Центр національного спротиву.
Тепер російські окупанти хочуть закуповувати урожай за нижчими цінами, змушуючи фермерів працювати з "державним оператором", який встановлює фіксовану ціну на зерно.
Після продажу воно осідає в загарбників.
"Проте за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитись. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією", —додають у ЦНС.
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