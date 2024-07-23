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В ОПУ прокоментували статтю Джонсона, як Трамп міг би "врятувати Україну"

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Стаття експрем'єр-міністр Британії Бориса Джонсона в якій він описує, як на його думку, кандидат у президенти США Дональд Трамп міг би "врятувати Україну" має право на існування, це експертна думка конкретної особи. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента (ОПУ) Ігор Жовква журналістам, передає кореспондент УНН.

«Нічого не відомо про план Джонсона. Статтю всі прочитали, це стаття Джонсона, він має право на такі статті. Позиція України залишається не змінною, ви чули від Президента неодноразово і вона не змінюється – ніякого жертвування чи віддачі частини території України не буде. Президент неодноразово коментував те, чого Україна прагне. Тому позиція не змінюється, а стаття має право на існування, експертна думка конкретної особи», - розповів Жовква.

Борис Джонсон висловив впевненість у рішучій підтримці Трампом України та захисті демократії. Про це він заявив після зустрічі з Трампом.

Згодом, після зустрічі з Трампом Джонсон написав статтю для Daily Mail, у якій висловив переконання, що в разі перемоги на виборах президента той "може врятувати Україну та встановити мир" - й описав, як саме.

Джонсон висловив віру в те, що Трамп може покласти цьому кінець - на правильних для України та Заходу умовах. "Наголошую, що не можу бути впевненим, що саме він зробить, якщо його оберуть. Але це те, що він міг би зробити", - написав Джонсон.

Так, зокрема Джонсон вважає, що Трамп міг би покласти край бюрократичній плутанині та тяганинам, дати українцям необхідні їм дозволи щодо завдання ударів по об'єктах на території рф, а потім, коли путін буде відкинутий назад, запропонувати угоду.

«путіну доведеться відступити як мінімум до кордонів, що існували до вторгнення у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів та невизначеності, решту України необхідно буде визнати вільною країною, здатною обирати свою долю в рамках ЄС та НАТО та абсолютно готовою до якнайшвидшого вступу», - написав Джонсон.

ОПУ, Джонсон, Жовква
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