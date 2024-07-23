Сійярто: Зупинка транзиту російської нафти – це порушення Україною Угоди про асоціацію з ЄС

Уряди Угорщини та Словаччини вважають, що Україна порушила Угоду про асоціацію з ЄС, коли зупинила транзит нафти російської компанії «Лукойл» своєю територією.

З відповідними заявами виступили голова угорського МЗС Петер Сійярто та його словацький колега Юрай Бланар.

Так, Сійярто вважає, що рішення України внести «Лукойл» до свого списку санкцій «загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини».

«Питання енергопостачання є питанням не політичним, а інфраструктурним, і проблема постачання Угорщини нафтою фізично не може бути вирішена без постачання нафти з росії просто тому, що немає іншого альтернативного транспортного маршруту, іншого трубопроводу з інших країн до Угорщини, який міг би поставляти нам достатня кількість нафти...Це рішення України явно порушує Угоду про асоціацію», – сказав він.

Сійярто додав, що постраждала країна-член може розпочати процедуру консультацій із Єврокомісією. У перспективі можливе створення третейського суду та проведення судового процесу протягом сорока днів.

Бланар, у свою чергу, підтримав позицію Угорщини та заявив, що Словаччина також вважає дії України «явним порушенням положення Угоди про асоціацію».

«Ми відкидаємо спробу перетворити Словаччину на політичний інструмент проти Угорщини чи будь-якої іншої країни. Ми обов'язково захищатимемося та використовуватимемо всі можливості європейського права. І при цьому будемо захищати наші суверенні національно-державні інтереси», – написав він у Facebook.