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Reuters: У США проблеми зі збільшенням виробництва ракет для систем Patriot, які поставляють Україні

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План США щодо збільшення на японських заводах виробництва ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, які поставляють Україні, має проблеми через дефіцит критично важливого компонента, що виробляє компанія Boeing.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За словами посадовців та джерел у цій галузі, щоб розширити виробництво ракет для Patriot у Японії Сполученим Штатам потрібно збільшити додаткові поставки головок самонаведення для них, що їх виробляє американська компанія Boeing.

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вже виробляє близько 30 ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin та може збільшити цю кількість до 60, повідомили два японських урядовці та два джерела в цій галузі.

Згідно з поінформованим джерелом, США сподіваються якнайшвидше збільшити виробництво з приблизно 500 на рік до понад 750 на рік у всьому світі.

"Може пройти кілька років, перш ніж MHI зможе збільшити обсяги виробництва" через дефіцит, – заявило одне з джерел в цій галузі.

Минулого року Boeing почав розширювати свої потужності, щоб збільшити виробництво на 30%, хоча додаткові виробничі лінії не запрацюють до 2027 року.

Навіть за наявності поставок достатньої кількості головок самонаведення, розширення річного виробництва ракет для Patriot в Японії на понад 60 одиниць вимагатиме від MHI нарощування потужностей, зазначає Reuters.

З огляду на це MHI або Сполучені Штати повинні будуть знайти гроші на будівництво нового заводу з виробництва ракет, що може коштувати щонайменше десятки мільйонів доларів, повідомило одне з джерел в японському уряді.

Boeing, Patriot, ППО
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