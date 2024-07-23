CNN: Гарріс і Трамп мають майже однаковий рівень підтримки виборців

Останні опитування громадської думки у США продемонстрували, що немає абсолютного лідера у боротьбі за крісло президента, передає CNN.

Камала Гарріс і Дональд Трамп мають майже однаковий рівень підтримки виборців: 47% і 48% відповідно.

CNN проаналізувало останні шість непартійних загальнонаціональних опитувань. Лише одне з них проводили після замаху на Трампа, решту - після невдалих для президента Байдена дебатів.