Мовний омбудсмен: Працівники ТЦК мають говорити українською мовою під час виконання своїх обов’язків

Працівники територіальних центрів комплектування мають володіти українською мовою та говорити нею під час виконання своїх обов’язків. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Як зазначив Кремінь, стаття дев’ята закону про державну мову передбачає, що працівники ТЦК та СП зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.
Водночас, згідно зі статтею 15 того самого закону, у військкоматах українську мову також треба використовувати в нормативних актах, документації, діловодстві, командах, навчання, виховних заходах, іншому статутному спілкуванні та службовій діяльності.
«Дотримання вимог мовного закону щодо обов'язкового використання державної мови у сфері військового управління та діяльності Збройних сил України є запорукою єдності та зміцнення обороноздатності нашої держави», – зазначив він.
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