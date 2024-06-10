АМПУ: За 5 місяців 2024 року вантажообіг у морських портах України майже вдвічі перевищив обсяги минулого року

За п’ять місяців 2024 року вантажообіг у морських портах України сягнув 45,8 млн тонн, що майже вдвічі перевищує обсяги минулого року.

Про це повідомила у Фейсбуці Адміністрація морських портів України (АМПУ), передає Укрінформ.

«За оперативними даними, за січень - травень 2024 р. порти України обробили 45,8 млн тонн, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник 2023 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що АМПУ продовжує працювати над⁠ ⁠розширенням номенклатури вантажів та⁠ ⁠відновленням контейнерних та паромних перевезень.

За сприятливої ситуації з безпекою планується вийти на середній довоєнний рівень вантажообігу.