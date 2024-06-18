В Україні посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах програм

Рівно за місяць набирають чинності окремі положення статті 40 Закону України "Про медіа", покликані максимально збільшити обсяг українського контенту на телебаченні.
Про це повідомляє пресслужба повноваженого із захисту державної мови.
"З 17 липня 2024 року посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм: використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми. Усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською", - йдеться в повідомленні.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень вважає, що це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, яка, за визначенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної і порушує права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.
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